Таганрог, Ростовская область, , 15:52 — REGNUM Сергей Бочан назначен на пост заместителя главы администрации Таганрога (Ростовская область) по вопросам транспорта – начальника транспортного управления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

Здание администрации Таганрога © ИА REGNUM

В 2017 году управленец окончил балакавриат Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова по направлению «Государственное и муниципальное управление», затем прошёл профессиональную переподготовку в Московской школе управления «Сколково» по специальности «Обучение команд, управляющих проектами развития городов».

Ранее Бочан трудился в должности замглавы администрации Новочеркасска, курируя вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства.

ИА REGNUMсообщало, что бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Солоницин в декабре 2021 года возглавил администрацию Таганрога. Он сменил на этом посту Андрея Лисицкого, досрочно ушедшего в отставку.

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