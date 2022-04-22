Москва, 22 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Отказ российских самолетов от GPS – это проблема, действительно, серьезная — выросло уже не одно поколение пилотов и штурманов, не имеющих достаточных знаний и опыта для применения более традиционных систем навигации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Впрочем, с учетом того, что количество используемых сейчас российскими компаниями самолетов ограничено закрытием для нас неба в ряде направлений, замена оборудования на ГЛОНАСС не должна занять много времени.

А от использования GPS так или иначе стоит отказаться в современных условиях, даже если бы не было фактов искажения и подмены сигнала, о которых стало известно. Просто чтобы не финансировать структуры страны, ведущей против России крайне враждебную позицию.

Ну и, опять же, зная нечистоплотность американских «партнеров», они могли бы сознательно спровоцировать инциденты, такие как нарушение воздушных границ или крушения самолетов.

Возможно, стоит даже запретить самолетам третьих стран использовать оборудование ГЛОНАСС в российском воздушном пространстве», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос направит предложения по замене оборудования GPS на ГЛОНАСС в Министерство транспорта РФ и Росавиаци. заявил генеральный госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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