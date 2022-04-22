Москва, 22 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину дало свыше 80% жителей России. Это 22 апреля следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что исследование было проведено с 11 по 17 апреля среди 1600 совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1%.

Также указывается, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно высказались 80,7% респондентов (-0,9 процентных пунктов (п. п.) за неделю), председателю правительства РФ Михаилу Мишустину – 64,4% (-0,3 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 34,2% (+5,2 п. п. за неделю), лидеру партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову – 32,4% опрошенных (+2,7 п. п. за неделю) и лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 11,3% (+3,6 п. п. за неделю).

Кроме того, отмечается, что деятельность российского лидера одобрили 78,4% респондентов (-1,2 п. п. за неделю), деятельность премьер-министра РФ 54,2% (-0,8 п. п. за неделю) и правительства России 53,4% (-1,7 п. п. за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что уровень доверия граждан России к президенту РФ Владимиру Путину увеличился до 79%.