Москва, 22 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Инфляция в РФ временно ушла вниз в связи с обвалом кредитования и падением продаж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал опрос, проведенный ЦБ РФ, который показал, что в 2022 году инфляция в РФ может вырасти до 22%.

Picserver.org Инфляция

«Ожидаемая инфляция и правда крайне высока – до 40%, – сказал Головченко. — Это связано с ослаблением рубля, внешнеполитическими рисками для экономики и ростом дефицита товаров из-за ухода иностранных компаний. Но сейчас мы видим, что инфляция временно ушла вниз. Это связано с обвалом кредитования и падением продаж (недвижимости и товаров народного потребления). Я уверен, что к концу 2022 года инфляция будет выше 25%. Тем более что ЦБ сказал, что будет ослаблять ставку и увеличивать кредитование, не обращая внимание на инфляцию. Я жду не меньше 25% по итогу года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляцию в России следует снижать постепенно.