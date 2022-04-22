Анкара, 22 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Планирую провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни», — сказал Эрдоган журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет.

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