Мадрид, 22 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Европейцы вынуждены расплачиваться за антироссийские санкции, хотя принципы свободного рынка нарушают США. Об этом 22 апреля пишет испанский экономист Фернандо Хаен Коль.

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По его словам, Вашингтон приспосабливает перечень санкций к потребностям США, используя инструмент для превращения в «великого мирового диктатора».

Коль уверен, что угрозы в адрес сотрудничающих с Россией компаний оказывают медвежью услугу либеральной демократии. Они сводят на нет справедливость экономических обвинения властей США в адрес руководства России.