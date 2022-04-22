Бухарест, , 14:24 — REGNUM По меньшей мере четыре человека получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия на шоссе DN 21 в уезде Яломица на юге Румынии. Об этом 22 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Полиция

По предварительной информации, на DN 21, являющейся румынской трассой государственного значения, столкнулись два легковых автомобиля, фургон и грузовик. В итоге движение в указанном регионе было полостью блокировано.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают представители дорожной полиции Яломицы.

Автомобильный трафик осуществляется по прилегающим дорогам.