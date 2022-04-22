Москва, 22 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Великобритания разрешила платить за газ в рублях через Газпромбанк до 31 мая 2022 года. Что и следовало ожидать, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Приходит понимание, что для ЕС сейчас безвыходная ситуация и альтернатив российскому газу ближайшие 2-3 года нет. Все попытки замены, например, СПГ, лишь временное отстранение неизбежного.

ЕС потребуется найти и переработать около 265 миллиардов кубометров СПГ для замены трубопроводного российского газа. Даже если Европа задействует все свои терминалы на полную мощность, то не покроет и половину российских поставок.

С учетом вышесказанного, рассматривать СПГ как альтернативу замены российского газа в краткосрочной перспективе не представляется возможным. Другое дело – альтернативная и атомная энергетика, но это не здесь и сейчас.

Европа последние годы сама себя сажала на газовую иглу. Более того, Великобритания изучила вопрос о запрете на покупку российского газа и пришла к выводу, что при его введении ценник на газ будет космический в ближайшие 5 лет.

Однако главная причина принятия такого решения, что в погоне за усилением санкций против России Запад начал сам страдать от этого. Ведь реальная проблема заключается в том, что, если США и страны ЕС перестанут импортировать газ из России, доступное предложение сократится, и цены взлетят ещё выше, что усилит инфляцию всей мировой экономики.

За год цены на природный газ в США выросли примерно на 109%. В настоящее время США отправляют в Европу рекордные объемы сжиженного природного газа. Цена на природный газ в США поднялся до самого высокого уровня более чем за 13 лет с 2008 года, поскольку санкции против России создают глобальный энергетический кризис на сырьевых рынках.

Сумасшедшие цены добавляют боль американским потребителям, которые уже страдают от годовой инфляции, достигшей 8,5% в прошлом месяце. Стоимость энергии росла еще быстрее.

Только за последние 12 месяцев электроэнергия выросла на 11%, в основном из-за увеличения стоимости газа, используемого для выработки электроэнергии, в то время как газ, используемый для отопления домов и приготовления пищи, подскочил за этот период на 22%.

В погоне за усилением санкций против России, США наносит урон своей же экономике и жителям. Вряд ли это долго сможет продолжаться.

Такое решение со стороны Великобритании – это принятие неизбежного, и скоро мы увидим дальнейшее послабление санкций в сфере энергоносителей из России. Ведь фактически для европейских компаний ничего не меняется за исключением того, что им придется открыть специальные счета в Газпромбанке.

Газпромбанк обладает всеми необходимыми технологиями и опытом для быстрого и качественного исполнения расчетов за газ с недружественными странами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания разрешила платить за газ в рублях через Газпромбанк до 31 мая 2022 года. Лицензия, выданная Газпромбанку, позволяет ей и ее дочерним компаниям проводить платежи в рамках контрактов на поставку газа на территорию ЕС.

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