Эрбиль, Ирак, 22 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции подвело итоги первой фазы военной операции «Сжатый кулак», которая проводится с 18 апреля на территории Ирака. Об этом 22 апреля сообщает Anadolu со ссылкой на заявление ведомства.

мKurdishstruggle Бойцы Рабочей партии Курдистана

По последним данным, с начала операции военными была уничтожена сеть укрытий Рабочей партии Курдистана (РПК, деятельность группировки запрещена на территории Турции).

Кроме того, согласно заявлению военного ведомства, в районах Матина, Заб и Афшин-Бассин на севере Ирака были ликвидированы 42 члена РПК.

«С начала операции турецкие силы нейтрализовали 42 террористов РПК» — цитируют СМИ заявление минобороны Турции.