Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж изменит режим работы в преддверии Дня победы, 7 мая, а также непосредственно в день общенационального праздника. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Жители и гости города 7 мая смогут попасть в Эрмитаж на час позже, чем обычно, из-за репетиции военного парада на Дворцовой площади. Работа музея начнётся в 12:00, а завершится в 21:00 вместо 20:00.

При этом 9 мая посетить музей не получится. Он будет закрыт.

В пресс-службе отметили, что приобрести билеты на первую половину мая уже можно на сайте Эрмитажа. Все музейные комплексы принимают посетителей.