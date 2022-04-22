Лима, , 13:29 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо обратился в Конгресс страны с просьбой разрешить ему выезд за границу для участия в двусторонней встрече в эквадорском городе Лоха, которая состоится 29 апреля. Об этом пишет Prensa Latina.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Президент планирует отправиться с группой министров на XIV заседание двухнационального кабинета министров Перу и Эквадора, которое он возглавит вместе со своим эквадорским коллегой Гильермо Лассо.

В запросе на разрешение покинуть страну, которое требуется в соответствии с Конституцией, говорится, что двусторонние заседания министров позволяют организовать и продвигать повестку дня двусторонней работы посредством политического диалога на высшем уровне.

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы определить приоритетные вопросы, представляющие взаимный интерес, содействуя взаимовыгодной программе работы для населения обеих стран, особенно в приграничных районах.

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