Казань, 22 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Татарии на программы отдыха и оздоровления детей в текущем году направят 1,7 млрд рублей, что на 88,28 млн рублей больше 2021 года. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

«42 692 путевок в полном объеме будут обеспечены за счет средств бюджета республики на сумму в 535,6 млн рублей, из которых 219,5 млн рублей будут направлены на оздоровление 11 818 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — уточнил он.

В четырех оздоровительных лагерях на Черноморском побережье отдохнут свыше 5 тыс. детей из Татарии. Также ребят направят во Всероссийские детские центры «Артек» и «Орленок». На эти цели из республиканского бюджета выделяется 136,2 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2022 году в детских лагерях Татарии смогут отдохнуть около 220 тыс. ребят.

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