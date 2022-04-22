Сеул, 22 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Консервативная партия Южной Кореи «Сила народа» выдвинула члена палаты представителей, бывшего пресс-секретаря избранного президента Юн Сок Ёля Ким Ын Хе кандидатом на пост губернатора провинции Кёнгидо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что бывшая телеведущая выиграла право стать кандидатом от партии после победы над бывшим депутатом Ю Сон Мином на предварительном голосовании.

Напомним, что губернаторские выборы пройдут 1 июня.

Также представители партии выдвинули кандидата на пост мэра города Инчхон. Им стал бывший депутат Ю Чжон Бок. Депутат Пак Ван Су выдвинут кандидатом на пост губернатора провинции Кёнсан-Намдо.