Москва, 22 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Упоминание об актрисе Чулпан Хаматовой убрали с сайта театра «Современник». На данный факт обратили внимание пользователи соцсетей.

Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия Чулпан Хаматова

Артистка уехала в Латвию, откуда сделала ряд заявлений против политики России. Там же Хаматова оформила заявление об увольнении из театра.

Чулпан Хаматова работала в театре «Современник» около четверти века. Перед отъездом она была задействована в постановках «Враги. История любви» и «УтроВечер», однако на её роли уже нашли замену.