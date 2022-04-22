Москва, 22 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Трудно говорить о продолжении переговорного процесса с Японией, поскольку эта страна стала для России недружественной. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к России, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — сказал Песков.

Он добавил, что четыре острова, принадлежность которых оспаривает Япония, являются неотъемлемой территорией России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония в ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» впервые с 2003 года назвала южную часть российских Курильских островов «незаконно оккупированной» территорией.