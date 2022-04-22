Москва, 22 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Не располагаю данными о том, каким образом было направлено обращение лишенного мандата депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы к президенту России с просьбой о политическом убежище. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Zagittya.com.ua Илья Кива

Песков пояснил что не располагает данными о просьбе Кивы о гражданстве Российской Федерации, и куда должно было поступить обращение экс-депутата Верховной рады Украины.

«К сожалению, не могу сказать, каким образом обращение Кивы было направлено и куда оно должно было поступить», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Илья Кива, ранее лишенный мандата, запросил в России политического убежища, а также российское гражданство.

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