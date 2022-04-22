Кабул, 22 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Афганистане сообщает, что в результате пакистанской авиаударов в афганских провинциях Хост и Кунар погибли 20 детей.

Дети Афганистана

Представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Мохаммад Ивая написал на своей странице в Twitter, что среди погибших 15 девочек и пять мальчиков. По его словам, погибло 12 девочек и трое мальчиков в Хосте, а также три девочки и два мальчика в Кунаре, которые в момент удара мирно спали в своих домах.

Представитель ЮНИСЕФ в Афганистане выразил обеспокоенность по поводу этого инцидента и призвал положить конец любому насилию в отношении детей и обеспечить их защиту всеми сторонами конфликта в Афганистане.

Местные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что пакистанские ВВС подвергли бомбардировке некоторые районы уезда Спера провинции Хост, в результате чего 41 человек погиб и 22 получили ранения.

Наджибулла Ханиф, директор отдела информации и культуре провинции Кунар, также сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что шесть человек были убиты в результате пакистанских ударов по району Чугам в уезде Щайгал-ва-Шинтан.

Пакистанские военные ещё не прокомментировали эти удары, но министерство иностранных дел Пакистана заявило, что «элементы террористических группировок», в том числе «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют в приграничных районах Афганистана и совершают нападения на пакистанские силы безопасности.

В ответ официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид осудил действия Пакистана и заявил, что продолжение таких нападений будет иметь «плохие последствия». Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредил Пакистан, что афганцы пока проявляют терпение, и что такие атаки нанесут ущерб афгано-пакистанским отношениям.

Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вызвало Мансура Ахмада Хана, посла Пакистана в Кабуле, и глава МИД Амир Хан Моттаки потребовал от Пакистана прекратить подобные нападения в будущем.

Насир Ахмад Фаек, постоянный представитель Афганистана при ООН, заявил 19 апреля, что подал жалобу в Совет Безопасности на действия Пакистана.