Барселона, Испания, , 12:49 — REGNUM Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес предупредил председателя правительства Педро Санчеса, что предполагаемый шпионаж за более чем шестьюдесятью политиками, выступающими за независимость, через систему Pegasus означает, что сейчас доверие к центральной исполнительной власти «нулевое». Об этом пишет агентство EFE.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

«Ясно, что к законодательному органу существует минимум доверия, которое необходимо сохранять, и на данный момент это доверие равно нулю», — сказал Арагонес.

Он также призвал Санчеса провести внутреннее расследование.

Арагонес посетил Конгресс депутатов Испании, чтобы встретиться с представителями каталонской и баскской парламентских групп, а также с партнерами Санчеса по правительству, партией Unidas Podemos, по поводу скандала со шпионажем.

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