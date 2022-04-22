Москва, 22 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Телефонный разговор проведет с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в пятницу, 22 апреля, президент России Владимир Путин. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«У Путина сейчас будет международный разговор… это будет председатель Европейского совета Мишель», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что также у главы Российского государства позднее намечено оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даже доли правды нет в заявлениях американского Госдепа о том, что президента России Владимира Путина якобы «дезинформируют» по ситуации в Мариуполе.