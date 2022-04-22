Москва, 22 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не принял решения о своей поездке на саммит стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт в Индонезии. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось», — сказал Песков.

Ранее министр финансов Индонезии заявила, что лидеры всех стран G20, в том числе Владимир Путин, приглашены саммит, который должен пройти в конце 2022 года.