Москва, , 12:37 — REGNUM В начале 2022 года российский бизнес начал оживать, но регуляторные требования банков оставались жесткими, и поэтому предпринимателям пришлось обращаться за кредитами в МФО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала данные о том, что в РФ сильно выросла доля индивидуальных предпринимателей, которые берут кредиты в МФО.

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«Изменение соотношения между микрозаймами физических лиц и предпринимателей – это тенденция, которая наметилась ещё в конце 2021 года, — сказал Белянчикова. — В начале 2022 года бизнес начал оживать, а первые два месяца регуляторные требования были достаточно жесткими, поэтому предпринимателям ничего не оставалось, кроме как идти в МФО. После повышения ключевой ставки условия ужесточились и в банках, и в МФО. Можно предположить, что данный активный рост уступит место более взвешенным решениям».

Однако, как полагает Белянчикова, спрос на услуги МФО будет расти, как и прежде, за счёт обращений физических лиц, чьё финансовое положение ухудшилось.

«Поскольку регуляторные требования к банкам были снижены, часть заемщиков может вернуться туда за кредитами, так как заём в МФО несопоставимо дороже даже с учетом повышенной ключевой ставки», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что если ЦБ уменьшит ключевую ставку, а экономика начнёт восстанавливаться, то число обращений в МФО будет снижаться.

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