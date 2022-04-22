Москва, , 12:34 — REGNUM Страны Восточной Европы, за исключением некоторых, не заинтересованы в санкциях против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал призывы французского МИДа как можно скорее ввести санкции на импорт российской нефти.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция импортирует из РФ порядка 15-20% потребляемого ею газа и около 10% нефти. И замена одного источника этих энергоресурсов на другой обойдется Парижу в миллиарды долларов, так как поддержка и инвестиции в новую инфраструктуру требуют денег», — сказал Алиев.

При этом он обратил внимание на то, что среди стран ЕС нет единой позиции по данному вопросу.

«Ряд государств придерживаются мягкого подхода по отношению к РФ и не хотят отказываться от российских поставок, — сказал Алиев. — Утрата рынка ЕС для России – это потеря миллиардов долларов, но частично Россия может перенаправить ресурсы на азиатские рынки, тем самым нивелировав потери. Кроме того, страны Восточной Европы, за исключением некоторых, не заинтересованы в санкциях».

Напомним, как сообщалось ранее, в МИД Франции не исключают введения эмбарго и на российский газ.