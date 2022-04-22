Москва, 22 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В столице РФ количество самозанятых может вырасти на 150-200 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Самозанятый

«Москва опережает все регионы по численности самозанятых. Это объясняется высокой активностью граждан и тем, что Москва была первым регионом, где начался этот эксперимент. Сейчас во всех регионах наблюдается очень активный рост самозанятости, — сказала Иванова-Швец. — Но Москва не исчерпала свои возможности, а с учётом нынешней ситуации мы, скорее всего, можем ожидать роста численности самозанятых. Сложно дать точные прогнозы, но, на мой взгляд, резервы в 150-200 тыс. человек есть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в России количество самозанятых будет расти из-за усиления безработицы.