Солт-Лейк-Сити, США, 22 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Юта Джаз» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:118.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 32 очка. В составе «Далласа» защитник Джейлен Брансон набрал 31 очко.

Таким образом, «Даллас» вышел вперёд в серии – 2:1. Следующий матч пройдёт 23 апреля.