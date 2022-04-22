Симферополь, 22 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Суд в Крыму арестовал пятерых предполагаемых диверсантов, готовивших нападение. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

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По данным ФСБ, суд в Крыму принял решение об аресте пятерых украинских диверсантов. По версии следствия, злоумышленники готовили нападение на российский гуманитарный конвой.

Согласно судебному решению, подозреваемые проведут под стражей ближайшие два месяца.