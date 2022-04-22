Эль-Ариш, Египет, 22 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Боевики совершили нападение на подразделение армии Египта на Синае. Об этом 21 апреля сообщает Masry-al-Youm.

Tech. Sgt. H. H. Deffner Армия Египта

По данным журналистов, инцидент произошёл в ходе военной операции армии южнее города Шейх-Зувейд. Выполнявшее боевые задачи подразделение было атаковано боевиками группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в ходе столкновения трое солдат погибли и ещё несколько человек получили ранения.

Несколько недель назад в министерстве обороны Египта сообщили о начале военной операции по установлению контроля над окрестностями городов Рафах и Шейх-Зувейд.

Боевики оказывают армии ожесточённое сопротивление.