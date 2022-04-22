Мадрид, , 11:45 — REGNUM Журналист Пабло Монтесинос официально оформил свою отставку с поста депутата от «Народной партии» (Partido Popular) в Конгрессе депутатов Испании. Об этом пишет агентство EFE.

Конгресс депутатов. Испания Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

Это произошло после того, как лидер «Народной партии» Пабло Касадо покинул свой пост.

Монтесинос, который пришел в политику с подачи Касадо на всеобщих выборах в апреле 2019 года, уже объявил 2 марта, что уйдет из политики в случае замены Касадо в руководстве. Отставка Касадо с поста главы «Народной партии» произошла 1 апреля, после чего Альберто Нуньес Фейхоо возглавил правых на внеочередном съезде.