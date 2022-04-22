Мадрид, 22 апреля 2022, 11:45 — REGNUM Журналист Пабло Монтесинос официально оформил свою отставку с поста депутата от «Народной партии» (Partido Popular) в Конгрессе депутатов Испании. Об этом пишет агентство EFE.
Это произошло после того, как лидер «Народной партии» Пабло Касадо покинул свой пост.
Монтесинос, который пришел в политику с подачи Касадо на всеобщих выборах в апреле 2019 года, уже объявил 2 марта, что уйдет из политики в случае замены Касадо в руководстве. Отставка Касадо с поста главы «Народной партии» произошла 1 апреля, после чего Альберто Нуньес Фейхоо возглавил правых на внеочередном съезде.