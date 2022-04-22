Москва, , 11:19 — REGNUM Законопроект, направленный на признание художника-постановщика анимационного фильма автором аудиовизуального произведения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается дополнить перечень авторов аудиовизуального произведения, предусмотренный пунктом 2 статьи 1263 Гражданского кодекса РФ, включив в него художника-постановщика анимационного фильма.

В международной практике существуют различные подходы к решению вопроса о включении художников-постановщиков анимационных фильмов в состав авторов аудиовизуального произведения. Например, в законодательстве об авторском праве Бельгии, Словении, Хорватии художник-аниматор рассматривается в качестве соавтора аудиовизуального произведения, если изображение или анимация составляют существенную часть такого произведения, отмечают авторы.

Художник-постановщик анимационного фильма всегда имеет свой самостоятельный обособляемый вклад в такое произведение (изображение персонажей, кадров фильма), тогда как для других видов аудиовизуальных произведений видение художника может сливаться с работой оператора-постановщика и не выражаться в очевидных самостоятельных творческих результатах, приводят аргументы в правительстве.

Предлагаемое законопроектом отнесение художника-постановщика анимационного фильма к авторам аудиовизуального произведения повысит статус художников-аниматоров, существенно улучшит их положение, а также будет стимулировать такую категорию лиц на создание новых произведений. Так, мера автоматически наделит его дополнительным имущественным правом на получение вознаграждения за свободное воспроизведение аудиовизуальных произведений в личных целях, предусмотренным статьей 1245 ГК (сбор, распределение и выплата указанного вознаграждения осуществляется аккредитованной организацией по коллективному управлению авторскими и смежными правами). Предусмотренная в законопроекте мера также наделит художника-постановщика анимационного фильма личными неимущественными правами на аудиовизуальное произведение (правом авторства, правом автора на имя, правом на неприкосновенность аудиовизуального произведения, правом на его обнародование, правом на отзыв), а также правом на защиту аудиовизуального произведения от искажений, указали в правительстве.

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