Москва, 22 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В РФ в связи с падением реальных доходов населения будет расти спрос на услуги самозанятых граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве число самозанятых в апреле 2022 года выросло в два раза по сравнению с I кварталом 2022 года.

Nalog-briz.ru Самозанятый

«Существенный рост численности самозанятых можно объяснить несколькими причинами, — сказал Мастеров. — Первое – принятый несколько лет назад закон, который запустил эксперимент по применению нового специального налогового режима для самозанятых. Сейчас данный эксперимент проводится по всей РФ. Переход на данный налоговый режим осуществляется на добровольной основе и предполагает уплату налога по льготной ставке 4% или 6% с доходов от самостоятельной деятельности. При этом налогоплательщики избавлены от налога на добавленную стоимость и фиксированных страховых взносов. Это позволило создать условия для легализации самозанятыми их деятельности без необходимости нести существенные издержки по ведению обязательной документации».

Таким образом, как полагает Мастеров, с появлением официально зарегистрированных самозанятых появилась возможность вести их официальный учет и усилить борьбу с теневой занятостью в России.

«Вторая причина роста самозанятости заключается в росте безработицы в условиях нарастания санкционного давления, ухода ряда зарубежных компаний с российского рынка, усиления кризисных тенденций. Это также негативно влияет и на деятельность российских компаний, которые вынуждены либо сокращать штат и заработную плату, либо и вовсе уйти с рынка. В этих условиях у оставшихся без работы граждан будет расти интерес к самостоятельной занятости, — сказал экономист. — Третья причина – рост спроса на услуги самозанятых в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения. Услуги, оказываемые частным образом отдельными лицами, могут стоить заметно дешевле, чем услуги, оказываемые какой-либо специализированной компанией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 апреля число самозанятых в Москве достигло 971,8 тысячи человек.