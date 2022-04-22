Донецк, , 10:53 — REGNUM Из России доставлена гуманитарная помощь в клиническую Рудническую больницу города Макеевка Донецкой Народной Республики. Об этом 22 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благотворители из Российской Федерации, а также неравнодушные жители России, при поддержке Народной милиции ДНР, доставили гуманитарную помощь в клиническую Рудническую больницу города Макеевка», — говорится в заявлении Народной милиции.

Главный врач больницы Анна Рудниченко рассказала, что в связи с обострением военной ситуации в медучреждение поступает большое число раненых военнослужащих и мирных жителей.