Москва, 22 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Москве появится памятник певцу Иосифу Кобзону. Его установят в сквере Оружейного переулка, сообщается на портале мэра столицы.

Скриншот видео страницы 1tv.ru Иосиф Кобзон

Правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн рублей на изготовление и установку монумента народному артисту СССР и благоустройство прилегающей территории.

Скульптурную композицию изготовит авторский коллектив Студии военных художников имени М. Б. Грекова Открыть памятник планируется 30 августа 2022 года — в день памяти певца.

Как сообщало ИА REGNUM, первый памятник Иосифу Кобзону был открыт 2 октября 2017 года на Аллее Героев в поселке Агинское Забайкальского края.

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