Париж, 22 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президент России Владимира Путина быть «ответственным», сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«По поводу последних часов и российских заявлений я призываю Россию и президента Путина как державу, наделенную ядерным оружием, и как постоянного члена Совета Безопасности, оставаться ответственной державой и не уступать любой форме провокации, потому что это было бы глубоким изменением в международной грамматике», — заявил глава французского государства во время предвыборной поездки в Сена-Сен-Дени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции призвал Россию разрешить доставку «гуманитарной помощи» в Мариуполь и обеспечить «жителям» возможность покинуть город.

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