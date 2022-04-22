Тирасполь, 22 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Кишинёв, объясняя отказ пропускать товары первой необходимости из Молдавии в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), фактически признал, что устроил экономическую блокаду. Об этом говорится в заявлении МИД ПМР, размещенном на сайте ведомства.

Bestalex Карта Приднестровья

«Молдавское руководство публично призналось, что следует по стопам своих старших наставников и, воспользовавшись закрытием приднестровско-украинской границы, применяет политику удушения Приднестровья и геноцида его населения методами экономической войны и гуманитарного террора», — говорится в сообщении.

В МИД ПМР отметили, что подобные методы часто приводят к негативным последствиям для самих «агрессоров». Действия Кишинёва разрушают торгово-экономические отношения двух республик и наносят экономический ущерб Молдавии и торговым партнёрам ПМР в других странах.

Стоит отметить, что киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. Молдавская сторона в последнее время начала отказывать в пропуске грузов в ПМР, объяснив это тем, что товары не зарегистрированы в Молдавии. В Приднестровье наиболее остро обстоят дела с лекарствами.