Перт, Австралия, 22 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. 22 апреля премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн сдал положительный результат на COVID-19 после того, как член его семьи заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

CPSU-CSA Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн

Макгоуэн был отправлен на карантин еще сутками ранее.

«В соответствии с правилами это продлит мой карантинный период до тех пор, пока я, надеюсь, не получу разрешение покинуть дом не раньше следующего четверга», — говорится в заявлении премьер-министра штата Западная Австралии.

Макгоуэн продолжит работать из дома и поблагодарил медицинских работников, которые «позаботились не только о моей семье, но и о многих жителях Западной Австралии, пострадавших от этого вируса».

Напомним, что 22 апреля COVID-19 заболел и лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз.