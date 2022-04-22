Сент-Пол, США, , 09:09 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Кирилл Капризов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Кевин Фиала, оформивший дубль, Джаред Сперджен, Матс Цуккарелло и Райан Хартман.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Элиас Петтерссон, сделавший дубль, и Мэттью Хаймор.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 105 очков. «Ванкувер» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 87 очками.

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