Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины оказалась провальной и дополнила список его ошибок. Об этом заявил американский полковник в отставке Уэс Мартин в статье для The Washington Post.

Джо Байден на Украине Whitehouse.gov

По словам Мартина, американцы всегда сплачивались вокруг своего лидера в условиях серьёзного вызова, но в случае с Байденом произошло обратное. Сначала он заявил, что допускает «незначительное вторжение» на Украину, затем предложил президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну, а после этого отказался помогать Киеву вооружением. Предотвратить украинский конфликт дипломатией Байдену не удалось.

«Для многих американцев ранние неудачи Байдена на Украине — продолжение его неуклюжего выхода из Афганистана», — отмечает Мартин.

Автор напомнил о словах бывшего исполняющего обязанности директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал сплочение «осаждённой российской элиты» следствием выпадов Байдена против российского президента Владимира Путина.

Байден сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Но чем агрессивнее он набрасывается на Кремль, тем ниже его рейтинг, добавляет отставной полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле рейтинг одобрения Байдена упал в США до почти минимальной отметки, до 41%. Падение рейтинга связывают в том числе с недовольством американцев из-за высокой инфляции.

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