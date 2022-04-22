Москва, 22 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям следует отказаться от использования системы навигации GPS. С такой рекомендацией обратилась к авиаперевозчикам Росавиация, пишет 22 апреля газета «Известия».

Самолет

Причиной являются участившиеся случаи «глушения» сигналов GPS на фоне специальной военной операции России на Украине. Соответствующая информация поступила от Европейского агентства по безопасности полётов.

Также даны поручения «Госкорпорации по ОрВД» оказывать помощь пилотам в случае отключения GPS.