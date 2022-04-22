Москва, 22 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Ряд поручений, которые касаются отечественных производителей упаковки, в числе которых содержится предложение внести такие предприятия в список системообразующих организаций, направила российским министерствам заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Об этом 22 апреля сообщается в официальном телеграм-канале вице-премьера РФ.

Картонная упаковка

«Минпромторгу направить в Минэк предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент отечественные производители упаковки во многом обеспечены отечественными материалами, однако некоторый из позиций при этом продолжат оставаться импортными.

«Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения», — утончила Абрамченко.

Помимо того, вице-премьер поручила Минпромторгу и ФАС к 5 мая провести анализ увеличения стоимости в разных сегментах упаковки и вместе с Минэнерго РФ подготовить «предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок)».

Кроме того, Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину подготовить изменения в нормативную базу по распространению механизма льготного кредитования для предприятий АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности для приобретения упаковки.

В то же рвемя, она дала поручение Минпромторгу и Минэкономразвития в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотреть возможность обнуления ввозных таможенных пошлин на импорт сырья и оборудования, которые используются при производстве различных видов упаковки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в связи с немалыми расходами аграриев правительство расширяет их поддержку.