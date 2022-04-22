Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ростовской области уровень безработицы достиг минимальных значений за последние 12 лет. Об этом в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента сообщил губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Vmzko.ru Мартеновский цех Волгоградского металлургического комбината

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Такого показателя в Ростовской области не было последние 12 лет, подчеркнул глава региона. При этом ситуации на рынке труда уделяется особое внимание. Причин для беспокойства пока нет.

«Крупные предприятия нас не информировали, что планируют высвобождение работников. Если брать полный круг предприятий, то 112 организаций заявили о планах уволить 700 работников», — привёл данные Голубев, отметив, что это незначительные цифры.

Так, в 2021 году руководители донских предприятий заявили об увольнении в разы большего числа сотрудников.

В Ростовской области зарегистрировано 13,3 тыс. безработных. При этом ряд предприятий планирует увеличить штат сотрудников. К примеру, это Таганрогский металлургический завод (+900 работников) и металлургический завод в Шахтах (+1000 работников). Точечную работу по вопросу трудоустройства предполагается провести с прибывшими в Ростовскую область жителями Донбасса.

Донской губернатор также обратил внимание на то, что в бюджете Ростовской области заложено около 1 млрд рублей на помощь в трудоустройстве людей. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить работой 11,5-12 тыс. человек. Также не стоит забывать о программе по переобучению кадров, которая действует в регионе.