Джакарта, 22 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Ряд профсоюзных организаций в Индонезии проведут демонстрацию в Джакарте в ознаменование Дня труда 1 мая, сообщает CNN Indonesia.

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Профсоюзы будут призывать к свободным и справедливым выборам, снижению цен на основные товары. Они также призывают президента Индонезии Джоко Видодо сместить министра торговли.

Ожидается, что в демонстрации примут участие около 300 человек. К акции присоединятся фермеры, учителя и рабочие-мигранты.

После 1 мая рабочие Индонезии выйдут на демонстрацию 14 мая 2022 года. В этой акции примут участие 100 000 рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии студенты вышли на улицы и провели демонстрацию недалеко от президентского дворца.

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