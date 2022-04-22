Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Принятой резолюцией о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), за которую совет организации проголосовал 21 апреля, ОАГ оттолкнула от себя надёжного друга. Об этом заявил посол России в США и постоянный наблюдатель России при Организации американских государств Анатолий Антонов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надёжного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением», — пояснил российский дипломат в комментарии в телеграм-канале.

Принятие резолюции Антонов назвал «серьёзной ошибкой», напомнив, что задача любой международной структуры — объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно.

«Возникает вопрос: как «замораживание» участия России, являющейся постоянным членом Совбеза ООН, позволит продвинуться в выполнении актуальных задач ОАГ? Кто выиграет от приостановки нашего статуса наблюдателя при этой Организации?» — поинтересовался посол.

Он также отметил, что на латиноамериканских партнёров России оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов.

«Это — часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», — пояснил дипломат.

По его словам, Москву возмущает наличие в резолюции бездоказательных обвинений в якобы нарушении РФ международного права.

«Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке», — отметил он.

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Антонов добавил, что, несмотря на подобную клевету, Россия открыта к продолжению сотрудничества и будет развивать взаимовыгодные торгово-экономические, научно-технические и культурно-гуманитарные связи с заинтересованными в этом партнёрами.

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Напомним, 21 апреля совет ОАГ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса большинством голосов поддержал временное лишение России статуса наблюдателя в этой организации. В ходе внеочередного заседания по этому вопросу России было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу.