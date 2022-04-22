Москва, 23 апреля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Политика Никола Пашиняна привела Армению лишь к потере значительных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Ильхам Алиев

«Пашинян управляет народом, которого совершенно не знает. Армянам не нужны европейские или какие-то ещё ценности. Им нужны армянские ценности. И Пашиняну не нужно решать за армянский народ, что и как ему делать. Один раз он уже решил за народ, и в результате были потеряны значительные исторические территории Армении. Если Пашинян будет долго вести такую предательскую линию, то, конечно, армяне ему это не простят. Армянам неохота терять свои земли, своих молодых ребят, которые гибнут непонятно за что. Пашинян для Армении — как для России Горбачёв. Абсолютно однозначная фигура со знаком минус. От него нельзя ждать чего-то хорошего», — сказал эксперт.

Напомним, в центре Еревана уже несколько дней проходят акции оппозиции против политики, проводимой правительством Пашиняна.