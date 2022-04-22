Москва, 22 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По и итогам дня 21 апреля нефть марки Brent подорожала на 1,30%, до $108,51. Цена на нефть консолидируется в ограниченном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Нефть ожидает новых триггеров для дальнейшего движения. Участникам рынка недостаточно текущей информации для принятия торговых решений.

Также повышение котировок сдерживается укреплением доллара в ожидании агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трёх заседаниях.

Сегодня, 22 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне $107,32.

Сегодня министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна объявила тендер на продажу около 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов.

По его словам, это происходит в рамках мер по стабилизации мировых цен на энергоресурсы.

В начале апреля, страны — члены МЭА в общей сложности планируют направить на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов.

Шанхай сообщил о резком увеличении числа тяжелобольных COVID-19 пациентов, что вызвало опасения по поводу того, что в китайском финансовом центре, вероятно, будет зафиксировано больше смертельных случаев и запреты не будут сняты в ближайшее время.

На сегодняшний день по ценам нефти марки Brent ожидается продолжение бокового движения в диапазоне $104,00–111,00.

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