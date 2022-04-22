Цены на нефть консолидируются в ограниченном диапазоне
Москва, 22 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По и итогам дня 21 апреля нефть марки Brent подорожала на 1,30%, до $108,51. Цена на нефть консолидируется в ограниченном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Нефть ожидает новых триггеров для дальнейшего движения. Участникам рынка недостаточно текущей информации для принятия торговых решений.
Также повышение котировок сдерживается укреплением доллара в ожидании агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трёх заседаниях.
Сегодня, 22 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне $107,32.
Сегодня министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна объявила тендер на продажу около 5 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов.
По его словам, это происходит в рамках мер по стабилизации мировых цен на энергоресурсы.
В начале апреля, страны — члены МЭА в общей сложности планируют направить на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов.
Шанхай сообщил о резком увеличении числа тяжелобольных COVID-19 пациентов, что вызвало опасения по поводу того, что в китайском финансовом центре, вероятно, будет зафиксировано больше смертельных случаев и запреты не будут сняты в ближайшее время.
На сегодняшний день по ценам нефти марки Brent ожидается продолжение бокового движения в диапазоне $104,00–111,00.
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