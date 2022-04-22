Сысерть, Свердловская область, , 08:22 — REGNUM В Свердловской области перед поставщиками энергоресурсов образовалась задолженность в 7 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Долги

Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства в деятельности коммунальных организаций. Установлено, что МУП «Арамиль – Тепло» и УМП ЖКХ посёлка Бобровский задолжали более 7 млн рублей за газоснабжение и электроснабжение.

Сысертская межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Муниципальное предприятие погасило задолженность перед поставщиком энергоресурсов в полном объеме.