Москва, , 08:09 — REGNUM Российская валюта продолжает черпать силы от действий экспортеров, которые ежедневно продают валютную выручку от внешнеторговых сделок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Импорт резко сократился из-за антироссийских санкций, логистических проблем и ухода из страны ряда крупных иностранных компаний. В связи с этим произошел дисбаланс между спросом и предложением.

Банк России ослабляет меры валютного контроля, чем сдерживает рубль от укрепления. Торговые объемы на рынке остаются низкими. Это позволит увеличить спрос и сократить предложение валюты.

В ходе вечерней сессии курс доллара снижался до 73,31 руб. По итогам дня 21 апреля рубль еще отвоевал немного территории у своих конкурентов.

Пара доллар/рубль снизилась на 2,13%, до 74,78 руб., евро/рубль — на 2,07%, до 80,20 руб., фунт/рубль — на 0,49%, до 101,00 руб

Сегодня, 22 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне 107,32. 21 апреля ралли доллара и падение фондовых индексов вызвал глава ФРС США Джером Пауэлл. Он одобрил возможность многократного повышения ставки на 50 б. п. на предстоящих заседаниях ФРС.

На данный момент для пары USD/RUB актуальным диапазоном на ближайшие дни остается 71,00- 82,00 руб.

Пик налоговых платежей приходится на 25 апреля, поэтому уже сегодня перед выходными курс доллара способен вернуться к 76 рублей.

Читайте также: Курс евро упал на 3,54%, откатившись до 79 рублей