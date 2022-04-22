Москва, 22 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает черпать силы от действий экспортеров, которые ежедневно продают валютную выручку от внешнеторговых сделок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Импорт резко сократился из-за антироссийских санкций, логистических проблем и ухода из страны ряда крупных иностранных компаний. В связи с этим произошел дисбаланс между спросом и предложением.

Банк России ослабляет меры валютного контроля, чем сдерживает рубль от укрепления. Торговые объемы на рынке остаются низкими. Это позволит увеличить спрос и сократить предложение валюты.

В ходе вечерней сессии курс доллара снижался до 73,31 руб. По итогам дня 21 апреля рубль еще отвоевал немного территории у своих конкурентов.

Пара доллар/рубль снизилась на 2,13%, до 74,78 руб., евро/рубль — на 2,07%, до 80,20 руб., фунт/рубль — на 0,49%, до 101,00 руб.

Сегодня, 22 апреля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе на уровне 107,32. 21 апреля ралли доллара и падение фондовых индексов вызвал глава ФРС США Джером Пауэлл. Он одобрил возможность многократного повышения ставки на 50 б. п. на предстоящих заседаниях ФРС.

На данный момент для пары USD/RUB актуальным диапазоном на ближайшие дни остается 71,00 — 82,00 руб.

Пик налоговых платежей приходится на 25 апреля, поэтому уже сегодня перед выходными курс доллара способен вернуться к 76 рублям.

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