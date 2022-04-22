Москва, 22 апреля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» объявила тендер по выбору подрядчика для реализации одного из этапов строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Итоги конкурса с начальной ценой 69 727 460 750 рублей подведут 24 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Договор будет заключен на комплекс работ по строительству участка «км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208». К проекту предполагается привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году этот же заказчик провёл тендер ещё на один участок трассы. Закупка стартовала с ценой более 152 млрд рублей.

Напомним, также к 2024 году планируется связать Москву и Казань новой трассой М12.