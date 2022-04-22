Токио, 22 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. МИД Японии в представленном 22 апреля на заседании правительства ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначил принадлежащие России южные Курильские острова как «незаконно оккупированную» РФ территорию. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

Новую «Синюю книгу» коллегам представил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. В ближайшие дни документ будет опубликован.

Формулировка «незаконно оккупированная территория» не использовалась в японской «Синей книге» с 2011 года, когда вместо неё стала применяться более «мягкая» смысловая конструкция — «острова, на которые распространяется суверенитет Японии». В докладе говорится о невозможности на фоне ситуации на Украине делать какие-либо прогнозы о перспективах переговоров о принадлежности так называемых «северных территорий».

В последнюю «Синюю книгу» также был включён пассаж о том, что военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины является вызовом «основам международного порядка, таким как верховенство права и запрет на применение силы».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты и Япония продолжат осуществлять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.