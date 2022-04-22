Пекин, , 06:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья китайского острова Тайвань, сообщает местная сейсмологическая служба.

Последствия землетрясения ♒ ♒ ♒ ♒

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 48 километрах к югу от города Хуалянь. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 27,9 километра. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители уездов Хуалянь, Тайдун и Наньтоу. Тем не менее сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля землетрясение магнитудой 3,8 произошло на Камчатке. Его очаг находился в 149 километрах от Усть-Камчатска на глубине 26 километров. Пострадавших не было.