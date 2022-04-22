Благовещенск, , 04:58 — REGNUM Властям города Хэйхэ (КНР), который отделяет от Благовещенска река Амур, рассказали о льготах, предоставляемых компаниям на приграничной территории опережающего развития Амурской области. Беседа шла в ключе восстановления экономики после пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

ТОР Tramis.ru

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Представителей Китая интересовали преимущества ТОР «Приамурская», расположенной недалеко от границы.

«Инвесторам ТОР доступны значительные льготы по налогам на прибыль и имущество, сниженные страховые взносы. Корпорация предоставляет резидентам землю, предусмотрено инфраструктурное обеспечение реализуемых проектов. Получая налоговые льготы и административные преференции, предприниматели обязуются реализовать проекты определенных параметров в указанные сроки, эти условия закрепляются инвестиционным соглашением», — отметил во время встречи директор Управляющей компании «Амурская» Алексей Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, границы территории опережающего развития «Приамурская» в июне 2021 года расширили до границы с Китаем возле трансграничного моста, соединяющего Благовещенск и Хэйхэ.